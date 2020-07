Criança leva 16 pontos no pescoço após ser atingida por linha de pipa com cerol, no ES

Acidente aconteceu no domingo (12), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, no Espírito Santo

Uma menina de oito anos levou 16 pontos no pescoço após ser atingida por uma linha de pipa com cerol quando andava de bicicleta. O acidente aconteceu no domingo (12), no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Por causa do ferimento, Ketlyn ficou internada durante dois dias no Hospital Infantil de Vitória, mas agora se recupera em casa.

A mãe dela, Kallyana de Jesus, contou que a criança não percebeu a linha da pipa enquanto brincava.

“A gente estava na pracinha para ela andar de bicicleta. O menino esticou a linha de um lado para o outro e estava passando o cerol. Descendo o morro, ela não viu. No que ela desceu, cortou o pescoço”, lembrou.

A mãe contou que o rapaz responsável pela linha procurou a família pra ajudar e pedir desculpas.

“Ele ligou pra a gente, mandou mensagem, pediu a receita dos remédios para comprar, veio até aqui pra ver como ela estava. Depois, entendi o lado dele, porque ele também se preocupou”, disse.

Outro acidente

O acidente com Ketlyn não foi o único com linha de pipa nos últimos dias. No dia 6, o motociclista Fábio Marcelino, de 32 anos, e a esposa também ficaram feridos com linha de cerol. Eles tiveram cortes no rosto e nas mãos. Fábio passava de moto no bairro Ilha dos Ayres, em Vila Velha, quando foi atingido.

