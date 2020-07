Ex denuncia lutador de jiu-jitsu por invadir casa para espancá-la

Por meio de nota, a Polícia Civil confirmou que a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), no bairro de Brotas, ainda no domingo, denunciando que havia sido agredida pelo ex-companheiro.

Em entrevista ao G1, Agnes falou sobre o relato da amiga no dia da agressão, dentro do apartamento no bairro no bairro da Barra, onde Jamile estava morando com a filha de dois anos, fruto do relacionamento com o ex-companheiro.