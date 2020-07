Ex-namorado da mãe de Neymar, Tiago Ramos diz que é julgado na web

Ex-namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, Tiago Ramos, 23, afirmou que continua sendo alvo de muitas críticas nas redes sociais. Em uma série de vídeos publicados por ele no Stories do Instagram, o modelo falou que é difícil ser julgado e que não imaginou que isso iria acontecer.

“Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar. Todos os dias, eu ainda percebo que as pessoas continuam me martelando”, disse.

Após muitas polêmicas, Ramos e Nadine terminaram o namoro em junho. Eles ficaram juntos por cerca de dois meses.

“Vocês têm noção o quanto isso prejudica a saúde da pessoa quando você critica ou julga o outro? Você só está perdendo tempo e se tornando uma pessoa pior”, afirmou o modelo. Ele também se manifestou sobre um sorteio que promoveu no seu Instagram e que ajudaria a promover o perfil do chef de cozinha Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu Liberato.

Por causa da ação, Ramos recebeu ainda mais críticas.”Pelo amor de Deus! Todo o mundo aqui trabalha e mandaram umas propostas, que eu avaliei, passei a proposta e disse que podia fazer o trabalho super honesto. Estou feliz, fiz o trabalho e as pessoas têm que me julgar, me criticar e buscar algo para inventar e dizer que eu fiz para promover outra pessoa, e que eu sou igual a essa pessoa. É tudo fake”, disse.

TÉRMINO DO NAMORO

Uma das últimas confusões antes do fim do namoro entre o modelo e Nadine aconteceu na noite do dia 2 de junho, quando Ramos feriu o braço após dar um soco em uma vidraça no apartamento em que estava com a então namorada, em Santos, litoral de São Paulo.

Ele teria levado 12 pontos por causa do acidente.Segundo o G1, vizinhos disseram que escutaram gritos vindos da cobertura onde mora Nadine, o que sinalizaria uma briga entre o casal.

A assessoria de Neymar informou, porém, que o que aconteceu foi um acidente doméstico. Dias depois, ambos prestaram depoimento à Polícia de Santos sobre o caso.Desde que o namoro começou, muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno de Tiago Ramos. Entre elas, a de que ele teria feito parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa.

Em abril, Tiago Ramos também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.

