FGTS e Auxílio Emergencial: Veja como antecipar os saques

Os benefícios emergenciais do governo como FGTS e Auxílio Emergencial estão sendo pagos com dois calendários distintos, o primeiro é depositado em conta poupança social digital da Caixa onde é possível utilizar o dinheiro através do Caixa Tem. O segundo calendário é destinado para saque em dinheiro e também transferências para outras contas.

Antecipação do saque

O que muitos brasileiros não sabem é que é possível driblar essa regra (legalmente), sendo possível gerar um boleto pelas instituições como Mercado Pago, PagBank, PicPay e Nubank, para pagá-lo em seguida, transferindo o dinheiro para uma outra conta. Essa é uma alternativa para quem deseja receber em especie e não pode aguardar o calendário oficial para saque.

Vale destacar que essa prática de emitir de boleto em nome próprio para movimentar benefícios é uma prática totalmente autorizada pelo Banco Central “[…] o boleto terá que ser emitido em nome do titular da conta e só poderá ser pago em benefício dele” .

Instituições para antecipação

Confira o passo a passo de algumas fintechs onde é possível executar a “antecipação” do saque:

Mercado Pago

Acesse o app Caixa Tem;

Selecione a opção “Cartão de Débito Virtual”;

Anote os dados do cartão. Não se esqueça de gerar um código de segurança a cada transação;

Abra o app do Mercado Pago;

Toque na opção “Adicionar dinheiro”;

Selecione a função “Cartão Virtual Caixa”;

Informe o valor que deseja transferir;

Digite os dados do cartão virtual anotados anteriormente e confirme o depósito.

Nubank

Abra o app Nubank;

Clique em “Depositar”;

Acesse a opção “Gerar um boleto de depósito”;

Coloque o valor que deseja transferir e toque em “Concluir”.

Anote o código do boleto gerado e pague-o no app Caixa Tem.

PicPay

Acesse o app PicPay;

Vá na opção “Sua carteira”;

Selecione adicionar “Dinheiro”;

Toque na opção “Cartão de Débito Virtual Elo”;

Cadastre o cartão de débito virtual ELO;

Informe o valor que deseja transferir;

Confirme a transferência dos recursos. Lembre-se o código de verificação muda a cada transação.

PagBank

Abra o app PagBank;

Vá na opção “Adicionar Dinheiro”;

Selecione a função “Cartão de débito virtual Caixa”;

Informe os dados do cartão de débito virtual gerado no app Caixa Tem. Tenha em mente que o código de verificação (CVV) muda a cada transação;

Digite o valor a ser transferido;

Pronto!

