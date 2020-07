Fies 2020.2: inscrições terminam nesta sexta-feira

Termina nesta sexta (31) o prazo para estudantes se inscreverem no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As inscrições começaram na última terça-feira (28) e até o fim da tarde de ontem o sistema registrava 74.397 solicitações. Para esta edição, referente ao segundo semestre de 2020, estão sendo ofertadas 30 mil vagas em cursos de graduações nas instituições de ensino superior privado. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto.

Estão aptos a participar da seleção os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, alcançando a nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos. Além disso, não podem ter zerado a redação e devem ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos.

Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada regular serão, automaticamente, incluídos na lista de espera, cujo prazo de convocação é do dia 04 até 31 de agosto.

Suspensão de pagamentos

Também na terça-feira (28) foram publicados no Diário Oficial da União (DOU) os critérios para a suspensão temporária de pagamentos do Fies para os estudantes que até 20 de maço de 2020 estavam com as prestações do financiamento em dia e para os alunos que possuem parcelas em atraso inferior a 180 dias.

A suspensão é válida somente para parcelas relativas até o final de 2020. Segundo estimativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cerca de 1,5 milhão de estudantes podem ser beneficiados.

