Flamengo confirma saída de Jorge Jesus para o Benfica

Técnico comunicou à diretoria a decisão de aceitar a proposta do clube português. Ele irá embora junto com seis integrantes de sua comissão técnica

Está oficialmente encerrada a era Jorge Jesus no Flamengo. O clube confirmou a saída do treinador, que comunicou à diretoria a decisão de aceitar a proposta do Benfica. O Mister almoçou com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no restaurante em seu condomínio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal – diz a nota oficial divulgada pelo Flamengo.

PUBLICIDADE

Montagem do Flamengo agradece a Jorge Jesus após saída do clube — Foto: Reprodução

O próximo passo para Jesus, agora, é redigir e assinar o contrato com o Benfica. O vínculo será de três anos, com Jesus recebendo um salário de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Com ele, irão os seis portugueses de sua comissão técnica – há ainda o convite a Marcio Tannure, chefe do departamento médico rubro-negro.

Após a nota divulgada pelo Flamengo, o Benfica também confirmou o acordo com Jorge Jesus.

Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

Jorge Jesus está de saída do Flamengo — Foto: André Durão

O Flamengo não vai negociar nada com o Benfica para a saída de Jesus. O clube terá direito a receber 1 milhão de euros, valor da multa rescisória estipulada com o Mister, quando ele renovou o contrato até junho de 2021.

A notícia do acordo entre Benfica e Jorge Jesus foi dada pela imprensa portuguesa ainda na manhã desta sexta-feira. A esta altura, os dirigentes do Flamengo ainda não tinham sido informados da decisão pelo Mister.

Marcos Braz se encontrou com o treinador no restaurante de um clube no condomínio onde Jesus mora. Eles ficaram numa área reservada e conversaram por longo tempo. Depois disso, Braz se dirigiu a um restaurante próximo. Mais tarde, nas redes sociais, o dirigente postou uma mensagem.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo — Foto: André Durão

Jorge Jesus aceitou a proposta do Benfica dois dias após conquistar o Campeonato Carioca pelo Flamengo, seu quinto título com o clube em pouco mais de um ano. Na ocasião, após a vitória sobre o Fluminense, o presidente Rodolfo Landim afirmou que não havia conversado com o Mister sobre uma possível saída. E disse que o técnico estaria presente na reapresentação do elenco, na próxima semana.

– Segunda-feira, ele está treinando o time. É isso que está marcado. Todo mundo está liberado hoje (quarta-feira) e todo mundo treina na segunda-feira. Nós estamos contando com ele lá na segunda-feira, foi o que eu falei agora com ele no vestiário. Todo mundo tem direito, né, ganharam um título. Vamos dar uns dias de folga – disse o presidente.

Nesta sexta, enquanto surgia a notícia do acerto com o Benfica, Landim esteve na Gávea para apresentar Bernardinho como novo técnico do time de vôlei do Flamengo. Em áudio que vazou durante a transmissão da Fla TV, o presidente disse que contava com o técnico.

– Acho que sim (fica). Acho que nem está viajando. Eu nem falo nada. Conto com ele.

Confira a íntegra da nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (17), o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do Clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal.

Nos 13 meses que Jorge Jesus dirigiu nosso time de futebol profissional, o Flamengo teve uma performance espetacular, conquistando a Copa Libertadores (2019), o Campeonato Brasileiro (2019), a Supercopa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2020), a Taça Guanabara (2020) e, na última quarta-feira (15), o Campeonato Carioca (2020).

Em nome de toda a diretoria e dos 42 milhões de rubro-negros que formam a Maior Torcida do Mundo, o nosso maior agradecimento a ele e toda sua comissão técnica por tudo o que foi feito e o nosso desejo que continuem mantendo o enorme sucesso como tiveram conosco.

O Flamengo, seguindo o que seu hino preconiza – e que tão bem Jorge Jesus representou – continuará no seu objetivo de sempre: Vencer, vencer, vencer!”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários