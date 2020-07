Funcionário do McDonald’s é agredido depois de pedir para cliente usar máscara

Um funcionário do McDonald’s em Hong Kong, na China, foi agredido após pedir que cliente colocasse a máscara de proteção contra o coronavírus. O caso aconteceu na terça-feira (14) e o suspeito tentou escapar, mas foi preso pelo ataque ao gerente.

Durante a agressão, uma outra pessoa que estava no local filmou a discussão entre o gerente do estabelecimento e o cliente até que ele começou com os ataques. No vídeo, o homem vai atrás do balcão quando começa os socos e chutes.

Funcionário do McDonald’s é agredido depois de pedir cliente para usar máscara pic.twitter.com/qRFH8724Qt — Estado de Minas (@em_com) July 17, 2020

Após os ataques, o homem tentou fugir em uma van. De acordo com a imprensa local, a polícia prendeu dois suspeitos. O agressor e o dono do veículo que foi usado para escapar do local.

O ataque ocorreu no dia em que Hong Kong começou a impor novas regras de distanciamento social. As autoridades alertam para o alto risco de um surto da COVID-19 em larga escala.

