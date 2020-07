Garotas de programa do Acre dizem que clientes não se preocupam com covid-19

Duas garotas de programa que saíram do Acre para atuar em Campo Grande (MS) foram destaque em um site local por conta do Dia Mundial do Orgulho LGBT, comemorado no domingo passado (28). Elas foram presenteadas pela Cruz Vermelha de MT com aconselhamento profissional, um kit com máscaras, e vários produtos de higienização junto de um frasco com álcool em gel, preservativos e até lubrificante.

Uma das garotas do Acre que falou com a reportagem do Campo Grande News se mostrou preocupada com o descaso dos homens que ela atende perante à doença. “Eles até comentam alguma coisa, mas fica só no comentário mesmo”.

PUBLICIDADE

O site também conheceu Clarice [nome fictício]. Ela é pedagoga formada, joga vôlei profissionalmente em Campo Grande, mas recorreu às ruas porque precisava de dinheiro. “Ela disse que estava na rua justamente porque o time parou de pagar o salário durante a pandemia e o trabalho ali era uma forma de ganhar dinheiro”, contou o site.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários