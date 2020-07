Geisy Arruda cobre calcinha com taça de vinho e sensualiza na internet

Com diversas fotos quentíssimas na internet, Geisy Arruda resolveu exibir mais um registro roubando a cena, e desta vez, na tarde desta segunda-feira (13), a modelo relembrou um clique tirado em suas férias, em Portugal.

“Saudades dos roles em Lisboa! Onde minha preocupação era escolher o melhor vinho e o look pretinho básico. Oh Coronga do Carai , devolve meus rolê fi de uma quenga ruim”, escreveu ela como legenda do clique que rendeu mais de 50 mil likes.

“Eu amo vinho, confesso, mas essa taça aí atrapalhou demais da conta, estou louco pra ver essa calcinha maravilhosa”, disse um fã em um tom bem ousado. “Caraca, que deliciosa, eu amo essa safadinha”, declarou um segundo. “Não sei o que é melhor, o vinho ou você”, revelou o terceiro.

Vale lembrar, que na semana passada, a musa declarou que não curte assistir filmes pornôs, e se for pra acompanhar, prefere ver vídeos caseiros, e sem roteiros. Segundo a artista, é bem mais natural.

Confira:

