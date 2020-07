Gusttavo Lima é acusado de homofobia após fazer “piada” com Carlinhos Maia

Gusttavo Lima está envolvido em mais uma polêmica. O cantor, que recentemente atropelou um ciclista ao deixar sua fazenda no interior de Goiás, está sendo chamado de homofóbico nas reses sociais após uma piada desrespeitosa contra o humorista Carlinhos Maia em uma live.

Na ocasião, o cantor realizava uma live quando foi notificado que o humorista Carlinhos Maia, que é abertamente gay e casado, o assistia. Gusttavo Lima mandou um recado ao casal e questionou qual era a forma de chamar seu marido: “Carlinhos Maia, um super beijo! Lindo, maravilhoso, gato! Manda um beijo também pro Lucas, que é… o marido ou é a esposa do Carlinhos?”

A pergunta, totalmente desnecessária, gerou desconforto no humorista, que respondeu que Lucas era seu companheiro. A ação desencadeou uma onda de críticas na internet. Alguns internautas chegaram a acusar Gusttavo Lima de homofobia. O cantor, que é boicotado pela Globo após confusão com a Som Livre, foi duramente repreendido nas redes sociais, mas não falou mais sobre o assunto, nem pediu desculpas pela piada de cunho ofensivo.

Carlinhos não se calou e foi às redes esclarecer o ocorrido, mas aproveitou para dizer que não ficou ofensivo: “Recebi muitos comentários porque o Gusttavo Lima na live dele perguntou se o Lucas era minha esposa ou meu esposo, como chamar. E é óbvio que eu não me ofendi, o Lucas também não”. No entanto, o humorista também foi criticado nas redes sociais, criticado por ficar em cima do muro e “passar pano” para o sertanejo e compactuar com esse tipo de piada de cunho homofóbico.

Gusttavo Lima vem passando tempos difíceis com seus seguidores nas redes sociais. As atitudes do cantor, como quando postou fotos de frangos mortos ao lado de Leonardo, tem gerado desconforto em boa parte das pessoas que o acompanham. A dupla foi alvo de críticas após furar a quarentena, o que fez o Embaixador se revoltar e responder com grosseria. Confira detalhes abaixo.

Cantor se revolta após receber críticas por furar quarentena

Recentemente, Gusttavo Lima e Leonardo furaram a quarentena para irem pescar. A dupla de amigos, que farão uma live sertaneja conjunta em breve, contrataram um jatinho particular para a pesca e compartilharam os momentos nas redes sociais.O resultado foi desastroso: várias críticas e reclamações de fãs, que detonavam a falta de responsabilidade dos sertanejos.

Gusttavo Lima, que odeia ser contrariado, se revoltou com as críticas, afirmou que não vai fazer nada para agradar ninguém e que ele é impossível de ser cancelado, ainda aproveitou para ameaçar quem mexer com ele: “O que é cancelar? Não sei o que é cancelar. Cancelar ‘yo’? Rapaz, é difícil. Temos quase 100 milhões de seguidores em todas as redes sociais, são pessoas que pensam parecido comigo. Querendo ou não, são pessoas que tem as mesmas ideias,que as minhas. Então, mexeu comigo, mexeu com 100 milhões de pessoas. É melhor mexer numa caixa de marimbondos do que mexer comigo. O povo tá do meu lado!“

