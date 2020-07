Homem é amarrado em poste e agredido após mostrar pênis para criança

Policiais civis e militares resgataram um homem de 61 anos que estava amarrado em um poste, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no último sábado (25/7).

De acordo com informações do Portal iG, o suspeito foi amarrado por traficantes locais e moradores da comunidade. Testemunhas alegaram que o homem foi preso ao poste após uma menina de 9 anos relatar para a mãe que ele havia abaixado as calças e mostrado o órgão genital.

PUBLICIDADE

O suspeito confessou aos policiais que estava sob efeito de bebida alcóolica. Ele foi autuado por “praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso”, segundo o artigo 218-A do Código Penal.

O homem responderá em liberdade e a polícia continua buscando informações sobre os responsáveis pela agressão.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários