Homem é morto com 8 tiros na cabeça, no bairro João Eduardo 2

O motoboy Saymon de Souza Silva, de 33 anos, conhecido como Pool, foi morto com sete tiros, na noite desta sexta-feira (10), na Travessa Mauá, no Bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motoboy estava saindo de casa para ir ao trabalho e parou na via pública para falar com a própria mãe no telefone, quando dois homens a pé se aproximaram da vítima e realizaram vários disparos de arma de fogo. Ele foi atingido com 7 tiros, sendo um nas costas e outros seis na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar Saymon já estava sem vida. O corpo dele será levado Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo informações da polícia, o homem era membro de uma organização criminosa e, provavelmente, o crime esteja relacionado a guerra entre facções. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

