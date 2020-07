Homem é preso com moto roubada e arma de brinquedo usada para assalto em Rio Branco

Um jovem de 20 anos foi preso por receptação de roubo, no início da noite desta terça-feira (7), no Rua Aderbal Brasil, no Bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição do Giro estava em patrulhamento de rotina e percebeu o rapaz em uma motocicleta modelo Biz de cor preta, de placa MZW-3879, em atitude suspeita. Rapidamente foi feito um acompanhamento e foi dada ordem de parada, a qual não foi obedecida pelo motorista, tendo assim um acompanhamento e a parada forçada do veículo.

PUBLICIDADE

Na abordagem foi verificado que a motocicleta possui restrição de roubo, notificado na tarde de segunda-feira (6). Na revista pessoal foi encontrado de posse do acusado uma simulacro (arma de brinquedo), que era usado para possível assalto na região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários