Jornal coloca Felipe, Diego Carlos e Casemiro na seleção do Espanhol e Vinicius Jr entre melhores sub-21

Diário "Marca" escala time com três zagueiros, com brasileiros ao lado de Sergio Ramos. Na equipe dos piores do torneio, veículo inclui João Félix e Griezmann

O jornal “Marca”, mais importante diário esportivo da Espanha, divulgou sua seleção do Campeonato Espanhol de 2019/20 com dois brasileiros: os zagueiros Felipe, do Atlético de Madrid, e Diego Carlos, do Sevilla. O veículo optou por uma escalação com três jogadores na posição, e a dupla está ao lado de Sergio Ramos. O volante Casemiro também está na equipe.

Além do zagueiro e do meio-campista brasileiro, o campeão Real Madrid contou com outros dois jogadores no time do jornal: o goleiro Courtois e o atacante Benzema.

Seleção do Campeonato Espanhol do jornal “Marca” com zagueiros brasileiros Felipe e Diego Carlos — Foto: Reprodução/Marca

Confira a escalação do “Marca”:

Courtois (Real Madrid)

Diego Carlos (Sevilla)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Ocampos (Sevilla)

Casemiro (Real Madrid)

Cazorla (Villarreal)

Odegaard (Real Sociedad)

Messi (Barcelona)

Benzema (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Felipe e Diego Carlos fizeram suas temporadas de estreia na Espanha. O ex-Corinthians atuou em 25 partidas pelo Atlético na liga, das quais 23 foram como titular, e marcou um gol. Contratado junto ao Nantes, da França, Diego jogou 35 jogos, todos desde o início, e balançou as redes duas vezes pelo Sevilla. Ambos estão no radar de Tite para a Seleção.

Casemiro foi o líder de roubadas de bola em todo o Espanhol, com 60. Conquistou sua segunda edição da La Liga pelo Real Madrid e foi titular em 35 jogos da campanha do campeão, com quatro gols marcados.

João Félix e Griezmann entre os piores Seleção dos piores do Campeonato Espanhol do jornal “Marca” com João Félix e Griezmann — Foto: Reprodução/Marca O “Marca” também escalou um time com as decepções do Espanhol. O destaque vai para as duas maiores contratações da temporada na liga: João Félix, que chegou ao Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, e Griezmann, que custou 120 milhões de euros ao Barcelona. O jovem português do Colchonero esteve em 27 jogos no campeonato, fez seis gols e anotou apenas uma assistência. O francês do Barça atuou 35 vezes no torneio, com nove gols e quatro assistências. O time ainda tem o lateral-esquerdo Junior Firpo, do Barcelona, o atacante Jovic, do Real Madrid, e o brasileiro naturalizado português Rony Lopes, do Sevilla. Veja a escalação: Cillessen (Valencia)

Thierry Correia (Valencia)

Calero (Espanyol)

Junior Firpo (Barcelona)

Rony Lopes (Sevilla)

Denis Suárez (Celta)

Vargas (Espanyol)

João Félix (Atlético de Madrid)

Griezmann (Barcelona)

Jovic (Real Madrid)

Borja Iglesias (Betis) Melhores sub-21 Seleção dos melhores jogadores sub-21 tem Vinicius Junior no ataquea — Foto: Reprodução/Marca A seleção dos melhores jovens do campeonato contou com os atacantes Vinicius Junior, do Real Madrid, e Ansu Fati, do Barcelona. O brasileiro terminou a liga com 29 jogos, dos quais 12 como titular, três gols e uma assistência. Confira o time: Daniel Martín (Betis)

Salisu (Valladolid)

Koundé (Sevilla)

Cucurella (Getafe)

Ferran (Valencia)

Valverde (Real Madrid)

Odegaard (Real Sociedad)

Kubo (Mallorca)

Ansu Fati(Barcelona)

Isak (Real Sociedad)

Vinicius Junior (Real Madrid)

