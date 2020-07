Jovem encontra sucuri em alagamento e coloca animal no pescoço: ‘foi no susto’

Ele disse que, ao ver a cobra no meio da água, pegou o animal e colocou no animal no pescoço com receio que ela machucasse alguém

O funcionário de um granja de 22 anos capturou uma sucuri de quase dois metros no meio de um alagamento em um bairro de Boa Vista (RR). Ele disse que, ao ver a cobra no meio da água, pegou o animal e colocou no animal no pescoço com receio que ela machucasse alguém. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22). As informações são do G1 Roraima.

Cleisson Figueiredo Santos contou ao G1 que estava conversando com uma amigos quando se deu conta que o réptil estava pensando ao lado dele. Por conta da chuva, a rua em que o jovem morava ficou completamente alagada e o animal estava imerso nesta água.

“Fiquei com medo porque não sabia o que ela poderia fazer comigo ou com as outras pessoas que estavam lá. No impulso, peguei ela pela cabeça e coloquei no pescoço. Agi por impulso, foi no susto”, contou ao G1.

“Como choveu e entupiu o bueiro, a rua ficou toda alagada. Acredito que a cobra tenha aparecido por conta disso”, detalhou Cleisson.

