Leonardo ameniza rompimento e confirma briga com Eduardo Costa

As discussões acerca do rompimento entre Leonardo e Eduardo Costa estão longe de ter um fim. Após Leonardo encerrar o contrato de mais de 13 anos com o companheiro, as redes sociais ferveram e ambos aproveitaram para esclarecer o ocorrido, mas não negaram totalmente as brigas e desentendimentos nos bastidores, que muitas vezes aconteciam pelas polêmicas de Eduardo Costa.

Após o rompimento, Eduardo Costa logo montou sua própria empresa de músicas e shows, sendo responsável agora por gerenciar sua própria carreira. Não satisfeito, o cantor, conhecido por suas grandes polêmicas, foi esclarecer o ocorrido e aproveitou a ocasião para alfinetar Leonardo dizendo que o escritório “não servia para nada”.

Em suas falas, Eduardo Costa disse que, devido à pandemia, os shows não poderiam acontecer e, por isso, o escritório, que cuidava da sua agenda, não estava tendo mais utilidade, resolvendo, assim, abrir sua própria empresa para trabalhar sozinho depois que tudo normalizar.

Após as falas de Eduardo Costa e os fortes burburinhos que surgiram, Leonardo foi às redes sociais esclarecer o término e falar sobre as brigas do sertanejo. Em um vídeo, o irmão de Leandro disse que as brigas com o parceiro eram só por causa de música: “Queria dizer que para vocês que eu e Eduardo Costa nunca discutimos em nada a não ser sobre música, o que vamos cantar ou que vamos deixar de cantar, na nossa trajetória de 13 anos de parceria”.

Apesar do leve tom, Leonardo não negou as polêmicas do cantor, que sempre está metido por suas falas impróprias: “Eduardo Costa não está mais na Talismã, porque é um grande cantor que fala coisas que só ele tem coragem de falar, mas isso é dele mesmo. Quem conhece Eduardo sabe que ela faz essas brincadeiras.”

Leonardo encerra o vídeo desejando boa sorte ao ex parceiro: “Eduardo Costa, olha irmão, muito obrigado por tudo do fundo do meu coração (…) Um grande beijo e que Deus abençoe sua carreira. Vai com Deus meu filho, sucesso”, concluiu.

Eduardo Costa fez questão de comentar a publicação, que já passa de 1,4 milhões de reproduções. Será que finalmente o acordo de paz entre os sertanejos estará selado? Confira abaixo.

Finalmente um Acordo de Paz?

As brigas nos bastidores entre Leonardo e Eduardo Costa eram pesadas há anos. O motivo principal era a revolta do público com as polêmicas que o cantor de “Sapequinha” sempre se envolvia. Escândalos sexuais, envolvimento com menores de idade e as declarações polêmicas na live “Cabaré” foram a gota d’água para a dupla. Leonardo chegou afirmar para pessoas próximas que não queria mais se apresentar ao lado de Costa. Após o fim definitivo do Cabaré, o sertanejo, que passou um susto com acidente de carro de seus filhos essa semana, programa uma live sertaneja com Gusttavo Lima, que pode acontecer ainda esse mês.

Eduardo Costa comentou o vídeo de esclarecimento de Leonardo, também desejando positividade para o sertanejo: “Eu te amo, como pessoa, como artista, como ídolo e principalmente pela alegria e simplicidade (…) Obrigado meu pé de cana. Eu te amo demais e to aqui onde você sabe, é só gritar que vou onde você tiver, pra brigar junto com você ou por você. Amigo que é amigo não deixa o outro em cima do muro, ou é quente ou gelado, mas nunca morno (…)”

