Lollapalooza anuncia edição online com Paul McCartney, Imagine Dragons e H.E.R

Paul McCartney, Imagine Dragons, Tyler, the Creator e H.E.R estão entre os artistas que farão parte das transmissões entre esta quinta-feira (30) e o domingo (2 de agosto).

Ellie Goulding, Lorde, Chance The Rapper, Tom Morello, Kali Uchis, Metallica e Yungblud também aparecem na lista divulgada nesta segunda. A programação por dia vai ser divulgada na quarta (29).

Não ficou claro se os artistas vão se apresentar ao vivo ou se vão enviar vídeos gravados com suas músicas. A transmissão vai ser feita pelo canal do festival no YouTube.