Mailza Gomes se reúne com lideranças da pesca do Acre e busca fortalecer o setor no Estado

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Acre) esteve em reunião por videoconferência nesta quarta-feira, 15, com presidentes das Colônias de Pescadores dos municípios do Acre para tratar de melhorias na infraestrutura do setor pesqueiro no estado.

Na oportunidade, os presidentes apresentaram as demandas individuais de cada cidade como ampliação das colônias para oferecer melhores condições de trabalho aos piscicultores, compra de fábrica de gelos e equipamentos e utilização de energia solar nas fábricas do estado.

A senadora pontuou como positiva a proposta de agregar o uso da energia solar nas associações apresentada pelo coordenador da Pesca do Ministério da Pecuária, Agricultura e Abastecimento (MAPA) no Acre, Eder Fanck. Segundo Franck, com esse sistema, cada colônia chega a economizar até R$ 10 mil reais mensais.

“Ao optar por investir em energia solar, as fábricas de peixe conseguem obter benefícios, sendo o principal deles, economizar na conta de luz, conseguindo reduzir o valor da fatura. O dinheiro economizado poderá ser investido em outras necessidades das associações”, destacou a senadora Mailza.

Atendendo um pedido da Federação dos Pescadores do Acre, parlamentar disse que vai solicitar junto ao Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Produção Agropecuária (SEPA) a contratação de um técnico em pesca para ficar a disposição das colônias de pescadores na elaboração de projetos e auxílio nas atividades técnicas.

“A pesca é uma área que tenho dado uma atenção especial. É o sustento de muitas famílias, então o que eu puder fazer em busca de soluções em beneficio de vocês, pode ter certeza que vou fazer. Obrigada ao vereador Elenildo, um grande parceiro nosso que tem lutado, me procurado, me falado das necessidades. Pescadores, contem comigo”, expressou a parlamentar.

O presidente da Federação de Pescadores do Acre, Elenildo da Pesca, ressaltou o apoio que a pesca no Acre tem recebido da parlamentar. “É importante agradecer e reconhecer quem nos apoia. A senadora Mailza está sempre disposta em achar soluções, tem dialogado, ouvido as necessidades e se somado com a gente para trazer melhorias aos pescadores, Essa parceria é um ganho para essa categoria trabalhadora e guerreira”, disse o presidente.

Os representantes de federações e colônias dos municípios reconheceram os esforços da senadora, que tem conversado e acompanhado de perto as demandas. Ao final, a senadora afirmou que cobrará juntamente aos órgãos competentes, maior celeridade na resolução dos problemas.

Fortalecimento da pesca no Acre

A senadora Mailza destinou R$ 410 mil em emendas para a Colônia de Pescadores de Cruzeiro do Sul, sendo R$ 260 mil para compra de uma fábrica de gelo e R$ 150 mil para compra de uma camionete.

A senadora também conseguiu doação de 300 cestas básicas junto ao Governo do Estado, distribuídos para as 15 Colônias de Pescadores de todo o estado. A ação busca reduzir o impacto da crise provocada pelo coronavírus, já que no período de pandemia a pesca está suspensa.

