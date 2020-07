Mayra Cardi publica clique ousado sem calcinha no Instagram e se declara para mulheres; veja

A empresária está morando com duas amigas após se separar de Arthur Aguiar

Mayra Cardi ousou nesta terça-feira (21/7) ao compartilhar uma foto no Instagram em que aparece sem calcinha. Na selfie, tirada em um espelho, ela aparece levantando a blusa e exibindo o corpo em boa forma.

“Passei pelo espelho, dei uma sublinha na blusa para conferir as coisas, gostei… Fiz uma foto e pensei… UAU, Jesus amado, que bagunça da porra é essa em cima do meu camarim?”, escreveu a influenciadora digital na legenda do clique.

Ela ainda explicou o motivo da situação: “Depois que eu me ‘casei’ com essas duas mulheres aqui virou uma zona. Tudo bem, zona da alegria e risadaria, mas uma zona! É mulher pelada para todo lado, gargalhada, toalha espalhada, tititis e tia Sabe, Ana, Kaka… para lá e para cá! Não sei o que é meu, o que é delas. Tudo junto e misturado”.

