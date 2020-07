Mesmo com afrouxamento, Acre segue em queda no número de mortes por covid

No Acre, são 486 óbitos pela doença e 18.745 casos, de acordo com a Sesacre

Mesmo o Acre tendo registrado mais 3 mortes por coronavírus neste domingo (26), a média móvel de óbitos calculada pelo site Globo.com mostra que o Estado continua vivenciando uma queda no número.

Ele faz parte da realidade de apenas 6 unidades do Brasil, que também tiveram decréscimo no número, que são Amazonas, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

A queda foi de pelo menos -28%, numa variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

No Acre, são 486 óbitos pela doença e 18.745 casos, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

