Mulher se queixa do resultado de preenchimento labial: “Bumbum de babuíno”

Anitta, Luíza Sonza e Kelly Key têm algo em comum além da música. Todas realizaram preenchimento labial, procedimento estético que introduz substâncias com agulha ou cânula na região dos lábios. O efeito são bocas “carnudas” e volumosas, além de mais delineadas.

Embora não apresente nenhum risco à saúde, o preenchimento pode não ter o resultado esperado. Foi o que aconteceu com a comissária de bordo britânica Olivia McCann, de Lancashire, na Inglaterra. O procedimento fez a jovem de 21 anos ficar com os lábios com o triplo do tamanho. Segundo ela, semelhantes a um “bumbum de babuíno”.

PUBLICIDADE

O tratamento foi feito em março e custou cerca de 100 libras. Olívia preenche os lábios desde 2018 e disse que procedimento criou nódulos do tamanho de ervilhas nos lábios.

A esteticista se ofereceu para os dissolver gratuitamente e garantiu à Olívia que o inchaço era normal e passaria em alguns dias. No entanto, a promessa da profissional não foi suficiente à jovem, que se escondeu em casa por quatro dias com vergonha dos lábios.

“Pareciam um bumbum de babuíno. Eu não sentia que poderia sair assim, então, fiquei em casa, foi horrível. A mulher massageou meus lábios com tanta força depois de colocar o dissolvedor que ficou branco e parecia que iam estourar”, disse a jovem ao site britânico Kennedy News and Media.

Olivia tem 21 anos e é comissária de bordo; seus lábios ficaram inchados por muitos dias.

Ela teve vergonha do resultado. O preenchimento criou nódulos do tamanho de ervilhas.

Apesar da experiência, Olivia afirmou que seguirá preenchendo os lábios. Mas, desta vez, com profissionais qualificados.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários