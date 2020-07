PF e PM realizam operação e apreendem 76 kg de maconha em Porto Walter

Um mega operação realizada entre as Polícias Federal e Militar, na manhã desta terça-feira (28), resultou na apreensão de 76 quilos de maconha, no município de Porto Walter, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a operação foi desencadeada pela Polícia Federal e teve apoio da Polícia Militar através da Companhia de Operações Especiais (COE) de Cruzeiro do Sul.

Os policiais não passaram os detalhes sobre como se deu essa importante apreensão de entorpecentes no Juruá, mas já se sabe que a polícia estava monitorando as rotas de drogas naquela região.

Só este ano, segundo o tenente-coronel Evandro Bezerra, da PM, já foram tirados de circulação quase 300 quilos de entorpecentes, dando um grande golpe nas facções criminosas.

