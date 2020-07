Prefeitura de Rio Branco avança com limpeza pública, capina e retirada de entulhos

Mais uma vez a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), realiza limpeza com capina, roçagem e retirada de resíduos na Via Chico Mendes. O trabalho, conforme Kellyton Carvalho, secretário da Zeladoria segue a uma orientação da prefeita Socorro Neri e se estende desde da ponte Juscelino Kubitschek até a corrente.

“Essa manutenção ocorre simultaneamente em outras vias do município como: Avenida Ceará, Getúlio Vargas, Antônio da Rocha Viana, Isaura Parente e Nações Unidas. Todas essas (artérias estruturantes) recebem conservação perene, porém, foram intensificadas agora no verão para ofertar uma condição melhor às pessoas que circulam nesses espaços, a pé ou em veículos”, enfatizou Kellyton.

PUBLICIDADE

O secretário ressaltou que essas áreas possuem um centro comercial intenso e são prioridades da Prefeitura, porque têm uma movimentação muito grande de pessoas. Paralelo a isso, nesta sexta-feira (10), a Zeladoria realiza limpeza e manutenção nos parques: Igarapé Fundo, Tucumã, Maternidade, além de praças com quadra de esporte e playground.

Os bairros: Montanhês, Residencial Mutambo, 06 de Agosto, Jardim São Francisco, Loteamento Portal da Amazônia, Santo Afonso, Área Verde do Conjunto Pedro Rosendo, Avenida São João, Rua A, Rua Albert Torres, Rua Guaporé e Centro também estão sendo atendidos, nesta sexta, pela Prefeitura com os serviços de capina e roçagem com retirada de entulho manual e mecanizada.

Neste primeiro semestre de 2020, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a Zeladoria realizou o recolhimento de 30.827 toneladas de entulhos, resultado da limpeza pública.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários