Prefeitura do Acre abre processo seletivo simplificado com inscrições imediatas

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (29)

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a Prefeitura Municipal de Acrelândia, no uso de suas atribuições, decidiu abrir um processo seletivo para contratação temporária de profissionais de saúde de nível superior para o cargo de médico.

A contratação visa atender às necessidades temporárias da Secretaria Municipal de Saúde, mediante condições aqui determinadas e demais disposições legais aplicadas à espécie.

PUBLICIDADE

O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de 12 meses, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

As inscrições ocorrerão no período de 28 a 30 de Julho de 2020, no horário de 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde –, localizado na Av. Brasil nº 511, Centro – Acrelândia/AC, CEP 69.945-000.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários