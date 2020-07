Prefeitura reforça estrutura para retomada do atendimento presencial nas unidades de saúde durante pandemia

Com objetivo de adequar as unidades de saúde para a retomada do atendimento presencial durante a pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está reforçando a estrutura e readequando o fluxo para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais quanto à contaminação pelo novo coronavírus.

Na manhã desta sexta-feira (31) a secretária municipal de Saúde, Jesuíta Arruda, e o coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, médico Osvaldo Leal, estiveram na Policlínica Barral y Barral para acompanhar o trabalho de orientação da equipe de Vigilância Sanitária Municipal aos coordenadores da unidade.

“A orientação da prefeita Socorro Neri é que as nossas ações sejam sempre realizadas com total transparência. Então estamos otimizando o fluxo com os recursos já disponíveis, realizando este circuito de reforço nos cuidados internos para melhorar a estrutura, fazer os ajustes necessários e qualificar ainda mais a atenção ao paciente. Este período de pandemia exige cuidados redobrados e nós precisamos nos readequar a essa nova realidade”, disse a secretária.

Além da Policlínica Barral y Barral, considerada principal referência no atendimento em saúde do Município, os gestores e a equipe da Vigilância Sanitária Municipal estão visitando todas as unidades de saúde da rede municipal para garantir que o protocolo de cuidados para prevenção da proliferação da Covid-19 seja cumprido, conforme explicou o médico Osvaldo Leal.

“Estamos reiniciando as consultas presenciais nas unidades e é necessário que seja uma retomada segura. Para isso, é preciso reorganizar as agendas das clínicas com uma quantidade menor de pessoas a serem atendidas e reforçar as recomendações da utilização de máscaras, do distanciamento e da higienização das mãos. Não podemos abrir mão destes cuidados que, na verdade, precisam se tornar hábitos enquanto houver o risco de contaminação”, explicou.

As unidades de saúde da rede municipal funcionam das 7h30min às 17 horas e o atendimento por Teleconsulta continua disponível, através do número 3216-2400 ou pela interner no chat do Portal da Prefeitura de Rio Branco: www.riobranco.ac.gov.br, também para agendamentos.

