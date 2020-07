“Quando a hora da política chegar, faremos”, diz JV em encontro com Alexandre

View this post on Instagram

Hoje, aqui em casa, dividi o baião de dois com o amigo Marcus Alexandre. Saudade de uma boa conversa e um cafézinho com esse amigo querido. Falamos sobre os graves problemas provocados por essa terrível pandemia, sobre os desafios que esses tempos nos impõem e sobre a importância de ajudarmos na construção de um futuro melhor para todos. O momento não é da política, o momento é de união para vencermos esse vírus, mas quando chegar a hora, haveremos de fazer o que precisa ser feito na política. Acredito que a boa política é como baião de dois: ingredientes simples, unidos, com bom sabor e sustância. #amigos #conversa #vida #amizade #boapolítica #baiaodedois #acreanidade @marcusalexandre13