Site conversa com vizinhos do goleiro Bruno, aquisição do RBFC: “Não é um bom exemplo”

A nova aquisição do Rio Branco Football Club divide opiniões dentro e fora do Acre. O goleiro Bruno voltou a ser o centro das atenções da mídia especializada após o anúncio do clube acreano. Os burburinhos se estendem até sua atual residência em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

O portal Terra foi até a cidade para ouvir as pessoas, e as opiniões foram diversas. “Não é um bom exemplo para os meus filhos”, afirmou R. A., um dos vizinhos de Bruno em Parque Burle. “Cada um segue a sua vida, mas desde a morte de Eliza (em 2010), todos esperam o mínimo dele, que seria um gesto público de arrependimento. Mas nada até agora”, declarou ao Terra, pedindo anonimato por temer alguma represália.

Há quem torça para que o goleiro siga para outros cantos do País, mas existe também os que o querem por perto ou que pelo menos não se sentem incomodados com a presença do jogador. “Ele pode ficar sim, vai ser bem tratado. Errou, cometeu um crime e está pagando por isso”, comentou a aposentada M. J, que não está “nem aí” sobre a proximidade com Bruno.

