Três irmãs têm filhos no mesmo dia com o mesmo médico: ‘Uma bênção’

As irmãs Daneesha Haynes, Ariel Williams e Ashley Haynes estavam grávidas. Os filhos das três nasceram no mesmo dia com algumas horas de diferença. O médico que auxiliou o parto das três também foi o mesmo.

Os primos Sincere Young, Adrion Haynes e Emrie Haynes nasceram praticamente juntos no dia 3 de julho, no OhioHealth Mansfield Hospital, em Ohio, nos Estados Unidos. Segundo a Associated Press, as chances disso acontecer são de um em 50 milhões.

“Foi uma bênção. É incrível”, disse Daneesha em entrevista ao “The Mansfield News Journal”. As irmãs contaram também que a família tinha feito uma aposta para pagar um almoço para quem tivesse bebê primeiro.

“Eu estava esperando e rezando para não ter que fazer a cesariana”, afirmou Daneesha, cujo parto estava previsto apenas para o dia 23 de julho.

Enquanto isso, a avó Deborah Ware fica babando nos bebês, principalmente em Emrie, a caçulinha que também foi a menor. “Ela é a menor, mas vai passar todo mundo”, disse Deborah.

