Vídeo: Helicóptero do Corpo de Bombeiros com cinco pessoas cai no Distrito Federal

Um acidente envolvendo o helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal caiu no início da tarde desta quinta-feira (30). De acordo com as primeiras informações, haviam cinco pessoas a bordo, mas apenas uma se feriu e as outras quatro estão fora de perigo.

A tripulação era formada por dois pilotos, um médico, um enfermeiro e um operador aeronáutico. Segundo a informação do Corpo de Bombeiros, a aeronave seguia para um resgate de uma vítima que sofria parada respiratória. Durante o pouso, no estacionamento de uma faculdade próxima ao chamado, uma das pás do helicóptero bateu no prédio, causando o acidente.

Embora uma pessoa tenha se ferido, todos os tripulantes foram encaminhados para o hospital para passarem por exames. O local onde ocorreu o acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros.

Vídeo mostra o momento da queda de um helicóptero do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira em Vicente Pires, no Distrito Federal.

Ao todo, 5 pessoas estavam dentro do helicóptero. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, todos estão bem e estáveis. pic.twitter.com/V8HMiw66ng — BandNews FM Brasília (@bandnewsbsb) July 30, 2020

