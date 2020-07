Zeladoria reforça serviços de limpeza para atender todos os bairros de Rio Branco

Durante o período de estiagem a gestão municipal ampliou o número de equipes e permitiu que os serviços de Zeladoria alcançassem todas as regionais do município com limpeza, varrição, capina e coleta de resíduos. O secretário Kellyton Carvalho informou que as equipes obedecem a um cronograma que abrange diversos locais espalhados pelos 227 bairros de Rio Branco.

Nesta terça-feira (14), a SMZC realizou limpeza e a roçada de forma simultânea nos bairros Montanhês, Residencial Mutambo, 06 de Agosto, Jardim São Francisco, Casa Nova, Residencial Jequitibá, Loteamento Portal da Amazônia, Santo Afonso, Área Verde do Triângulo Novo, Área Verde do Taquari, Área Verde do Residencial Maria Iris, Estrada do São Francisco, Via Chico Mendes, Centro e outros.

“Todos os dias, as equipes se revezam em um trabalho sério e de comprometimento. A população também pode ajudar a Prefeitura a limpar as ruas, afinal, cidade limpa não é a que mais se limpa, e sim, a que menos se suja! É importante não jogar lixo fora dos dias de coleta, isso dificulta o trabalho, deixa a cidade feia e durante o inverno entope bueiros, causando alagamentos urbanos”, observa Kellyton.

