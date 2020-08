AC tem mais beneficiários do Bolsa Família que trabalhadores com carteira assinada

Pelo levantamento, o Acre registrou 80.052 trabalhadores formais contra 90.815 beneficiários do programa do governo

O número de beneficiários do Bolsa Família supera o de empregos com carteira assinada no Acre e em outros 9 estados das regiões Norte e Nordeste, segundo levantamento feito pelo portal Poder 360 que utilizou como base os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Na Região Norte, além do Acre, estão na lista Amazonas, Amapá e o Pará. No Nordeste são: Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe.

Pelo levantamento, o Acre registrou 80.052 trabalhadores formais contra 90.815 beneficiários do programa do governo.

