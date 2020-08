Cruzeiro do Sul tem propostas da agricultura familiar aprovadas no PAA, via Conab

Duas associações do município de Cruzeiro do Sul tiveram suas propostas aprovadas no edital do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A Associação de Produtores Rurais da Vila Assis Brasil e a Associação União Gerar, juntas, garantiram quase 117 mil reais, beneficiando 15 famílias rurais, que venderão suas produções para a Conab, que seráo distribuídas semanalmente para as instituições recebedoras, por um período de 06 meses, podendo prorrogar por igual período.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, assessorou as associações no preenchimento das propostas para que obtivessem êxito no edital.

“Realizamos a mobilização das entidades receptoras e fornecedoras (associações), a emissão das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP’s) jurídicas e individuais, requisitos para adesão ao PAA. Felizmente tivemos nossas propostas aprovadas, fato inédito no município”, explicou o secretário de Agricultura Genilson Maia.

Com o Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea, a Conab adquire produtos da agricultura familiar de forma direta para abastecer pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional. A doação dos alimentos é feita por meio dos serviços públicos de saúde, da rede pública de educação, de entidades de assistência social, de equipamentos de alimentação e nutrição e da rede socioassistencial.

O secretário Genilson Maia, explicou que, em Cruzeiro do Sul, três instituições serão contempladas. “Vamos conseguir atender o Educandário, Apadec e Missão Família, que são as instituições que se inscreveram junto ao SICAN (Conab) e estão aptas ao PAA. Estas instituições encaminham suas demandas, os produtores entregam e recebem por esta entrega que ocorrão semanalmente, conforme calendário a ser construído junto à Conab”, explicou.

