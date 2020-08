Dois milhões por semana? Arsenal encaminha renovação com craque do time

Segundo o jornal The Telegraph, Aubameyang estaria próximo de um acordo para ficar com os Gunners

O principal jogador do Arsenal na última temporada está perto de confirmar sua permanência no clube. Segundo o jornal The Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang deve assinar um contrato de três anos com os Gunners.

O jornal afirma que o novo salário do craque deve girar em torno de 250 mil libras semanais (cerca de 1,7 milhão), além de ter a possibilidade de bônus com base no cumprimento de objetivos.

PUBLICIDADE

Aubameyang e o Arsenal viviam um drama em relação à renovação do contrato do jogador. De acordo com reportagens, ele estaria insatisfeito com a falta de protagonismo do clube no cenário europeu. A postura do atacante gabonês parece ter mudado, no entanto, após o recente título da Copa da Inglaterra e a promessa da diretoria em buscar nomes de peso na próxima janela de transferências.

O atacante chegou ao Arsenal em 2018. Ele já disputou 109 jogos e marcou 70 gols.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários