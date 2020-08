Em Santa Rosa do Purus, fazendeiro é vitima de tentativa de homicídio com a própria arma

O fazendeiro Anatel Gonçalves foi vítima de uma emboscada em Santa Rosa do Purus.

O crime ocorreu por volta das 10 horas da manhã de sexta-feira (7), no Ramal do Açaí, quando o fazendeiro se dirigia para uma propriedade rural.

Segundo informações, três criminosos apareceram na estrada e fizeram pelo menos dois disparos contra a vítima que estava numa caminhonete.

Os tiros atingiram o para-brisa da S-10 e Anatal conseguiu escapar dos bandidos. O detalhe é que a arma utilizada no crime foi furtada da propriedade da vítima. A suspeita da polícia é que os bandidos pretendiam executar um assalto.

As polícias civil e militar foram acionadas e conseguiram prender três envolvidos no crime. Entre eles, dois irmãos identificados por Manoel e Rodrigo. A arma utilizada no crime, um rifle, foi apreendida. Os acusados serão encaminhados para o presidio de Evaristo de Moraes, de Sena Madureira.

