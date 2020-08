Este é, sem dúvida, o pior alimento para comer antes de dormir

É de noite, já jantou, mas a sua barriga continua a roncar. Mas, antes de comer, deve saber que existem alguns alimentos que perturbam muito o sono.

É isso mesmo, além de consumir calorias extra no final do dia, o alimento errado antes de dormir pode levar à indigestão e a uma noite de desconforto.

Mas há um alimento que é o pior para comer antes de dormir – a pizza. Especificamente, pizza de pepperoni. E se gosta de adicionar pimentão ou pimenta vermelha, é ainda pior.

Para as pessoas que já têm um trato gastrointestinal sensível, sabem que nenhuma fatia de pizza está completa sem a sensação de azia. O tempero do pepperoni e a acidez do molho de tomate podem levar a perturbações no estômago.

Além disso, “a combinação de gordura no queijo e a acidez do molho de tomate pode ter um impacto negativo na qualidade do sono”, explicou a nutricionista Erin Palinski-Wade, à Eat This, Not That!. “Alimentos ácidos podem desencadear o refluxo ácido, especialmente quando consumidos perto da hora de dormir. Mesmo se não sentir ‘azia’, esse refluxo pode fazer com que acorde parcialmente do sono e o deixe cansado no dia seguinte”.

Além da azia, o elevado teor de gordura no queijo pode causar indigestão.

