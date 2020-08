Família pede ajuda para jovem acreano com câncer no osso fazer tratamento em SP

A família do acreano Victor Silveira Nepomuceno, de 21 anos, que foi diagnosticado com câncer, está angariando recursos para custear as despesas do seu tratamento.

A doença atingiu o osso do seu braço esquerdo e, em seguida, se enraizou por parte da caixa torácica, resultando em uma trombose. Victor precisa ir para São Paulo realizar os procedimentos médicos.

PUBLICIDADE

Os interessados em doar qualquer quantia podem fazer por transferência ou depósito bancário, pelas contas: Banco do Brasil – Ag. 2358-2/Conta Corrente 6470-X e Variação 51; e Caixa Econômica – Ag. 2278/Conta 10814-3/Variação 023.

Mais informações no (68) 98109-7466.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários