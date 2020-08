Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter seguem com uma morte por covid-19

As cidades são isoladas por terra e apresentaram tardiamente seus primeiros casos de coronavírus

As cidades de Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter seguem, cada uma, com apenas um óbito por covid-19 até o momento, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Os municípios são isolados por terra, com acesso somente aéreo ou por barco. Por causa disso, apresentaram seus primeiros casos de coronavírus tardiamente.

Marechal Thaumaturgo registrou sua primeira e única morte no dia 25 de junho. A cidade registrou 273 casos e 42 pessoas permanecem doentes.

Com óbito notificado no dia 12 de julho, Jordão tem 97 contaminações, com apenas 5 casos ativos.

Porto Walter perdeu seu habitante para o coronavírus no dia 21 de julho. Noventa e três das 323 infecções confirmadas continuam com o vírus no corpo.

Em todo o Acre já são 21,6 mil casos e 562 mortes.

