Kate Winslet revela que coreografou as cenas de sexo com atriz em ‘Ammonite’

Kate Winslet revelou como se sentiu ao coreografar suas próprias cenas de sexo com a estrela Saoirse Ronan no drama histórico ‘Ammonite’. Baseado em fatos reais, o filme se passa na década de 1840 e traz Kate como a paleontóloga Mary Anning, que embarca em um romance com Charlotte Murchison (Saoirse Ronan), uma mulher rica com problemas de saúde.

O trailer mostrou que o filme está recheado de momentos íntimos entre Mary e Charlotte, incluindo uma cena de beijo. Compartilhando sua experiência de fazer as cenas íntimas entre pessoas do mesmo gênero, Kate disse ao The Hollywood Reporter: “Definitivamente, não é como comer um sanduíche. Saoirse e eu coreografamos a cena nós mesmas”.

Kate, 44 anos, revelou que o diretor do filme, Francis Lee, estava “naturalmente muito nervoso” com as cenas românticas. Revelando como ela assumiu as rédeas, Kate explicou: “Eu apenas disse a ele: ‘Ouça, vamos resolver isso’. E nós fizemos. ‘Vamos começar aqui. Faremos isso com os beijos, os seios, você vai lá embaixo, depois você faz isso, então você sobe aqui'”.

Ela acrescentou: “Quer dizer, marcamos as batidas da cena para que estivéssemos ancoradas em algo que apenas apoiasse a narrativa. Eu me senti mais orgulhosa do que nunca fazendo uma cena de amor em ‘Ammonite’. E eu me senti, de longe, o menos constrangida [possível]”. Também na entrevista, a atriz britânica revelou que decidiu recusar a oportunidade de usar um dublê de corpo para mostrar como é o corpo de uma mulher de 40 e poucos anos que teve filhos.

‘Amonite’ enfrentou críticas no início deste ano, depois que um dos parentes de Mary alegou que a história do romance lésbico era fictícia. “Eu não acredito que haja qualquer evidência para retratá-la como uma mulher gay”, disse Barbara Anning ao Telegraph, acrescentando que o enredo era “sensacionalista”. No entanto, outro membro da família de Mary, Lorraine Anning, discordou e disse que “desde que seja bem apresentado e feito com bom gosto”, não importa.

O drama terá sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto no próximo mês e está gerando burburinho sobre as possibilidades de ganhar um Oscar em 2021. A estreia era esperada no Festival de Cinema de Cannes em maio, mas foi adiada devido à pandemia do coronavírus.

