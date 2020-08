Manhãs frias e dias quentes: temperaturas variam entre 15°C e 33°C no AC nesta segunda

As temperaturas continuarão baixas pela manhã, porém a tarde deverão começar a se elevar

O Sistema de Proteção da Amazônia informa que a semana se iniciará com o céu variando de claro a parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas em todo o Acre nesta segunda-feira (23).

Segundo o site Clima Tempo, atá as 9h a temperatura fica em torno de 16°C. e vai elevando gradativamente, ao fim da tarde, o clima volta a esfriar e permanece ameno.

A umidade relativa do ar também vai variar ao longo do dia e é preciso ficar atento. Na parte da tarde ela pode chegar a apenas 20%. Ainda de acordo com o Climatempo, esta variação de temperatura e umidade exige atenção para a saúde pois propicia resfriados.

VEJA AS TEMPERATURAS NESTA SEGUNDA

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, mínima de 15°C e a máxima de 32°C.

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco, mínima de 16°C e Máxima de 32°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, mínima de 18°C e máxima de 33°C.

Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira mínima de 16°C e a máxima de 31°C.

Feijó, Jordão e Tarauacá mínima de 17°C e a máxima de 32°C.

