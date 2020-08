Gladson sobre aumento de casos de covid: “Não tenho problema nenhum em pegar a caneta e fechar tudo”

Na coletiva de imprensa onde anunciou a convocação de mais de 700 professores, o governador Gladson Cameli demonstrou preocupação com um possível aumento dos casos de coronavírus no Acre, como vem acontecendo em outros estados onde também houve flexibilização.

Ele voltou a dizer que não descarta a possibilidade de publicar novo decreto fechando novamente diversos setores não essenciais. O Acre ultrapassou hoje os 23 mil casos de coronavírus.

“As pessoas estão relaxando e com isso os casos podem aumentar. Tem gente se preocupando com eleição, mas a minha preocupação é com a vida. Não tenho problema nenhum em pegar a caneta e fechar tudo. O que não vou é colocar em risco a vida de vocês e a minha”, disse o governador.

Na tarde desta quarta-feira, 19, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 informa nova classificação de risco das regionais de Saúde de todo o Acre. Atualmente, o estado encontra-se no nível de Atenção (Bandeira Amarela) e pode avançar agora para a bandeira Verde, onde setores que ainda permanecem fechados, como academias, poderão reabrir.

