Progressistas e PSD se unem e compõem chapa com Zequinha e Henrique Afonso em CSZ

Como anunciado o deputado Nicolau Júnior (Progressistas) comandou, na manhã deste domingo (23), a primeira reunião com a presença de lideranças do partido e aliados onde debateram a escolha da chapa majoritária à Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Em consenso está definido que Zequinha Lima e Henrique Afonso estarão juntos na chapa.

Uma dupla de experientes educadores do município com um trabalho de expressiva relevância na política acreana a dupla dá muita credibilidade à chapa majoritária do partido e da coligação que terá mais de 10 partidos que avaliam a necessidade de união para vencer a eleição.

O professor Zequinha Lima, ex-vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, tem uma carreira de grande prestígio junto a sua classe, foi professor e líder do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) por muitos anos, depois vereador por dois mandatos e na última eleição para prefeito ajudou de forma significativa na vitória do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

Com uma vasta experiência na política acreana o professor Henrique Afonso teve dois mandatos de deputado federal, foi também uma das expressivas lideranças do Sinteac e ainda é professor da Universidade Federal do Acre (UFAC), além de um dos mais atuantes vereadores da sua época trabalho que o projetou e facilitou sua eleição à Câmara Federal.

Agora unidos pelas lideranças maiores do Progressistas e do Partido Social Democrata (PSD) Zequinha Lima e Henrique Afonso se preparam para dar continuidade ao trabalho realizado pelo ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, que deixou o cargo depois da cassação do seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC), mas está muito bem avaliado pela população.

A escolha de quem será o prefeito e o vice-prefeito na chapa ainda será discutido em outras reuniões e pela avaliação de lideranças como o deputado Nicolau Júnior, o senador Sérgio Petecão e o governador Gladson Cameli, mas a unidade é o consenso já definidos é o que mais importante foi avaliado desta primeira decisão.

O ex-deputado federal Henrique Afonso avaliou como muito positiva a primeira decisão. “Nenhuma briga e consenso de todos é o mais importante dessa decisão. Nas próximas 48 horas estaremos anunciando o resultado final porque Cruzeiro do Sul precisa de união. Não teve vaidade política, mas maturidade diálogo”, disse.

O ex-vice-prefeito Zequinha Lima destaca a maturidade e unidade dos partidos que conta com o apoio de outros partidos e de lideranças políticas expressivas do Estado. “O mais importante é a decisão de caminhas juntos sem vaidades porque o povo de Cruzeiro do Sul precisa de seriedade para administrar os seu destino”, avalia.

O deputado Nicolau Junior disse estar feliz com a decisão porque são duas pessoas sérias, que nunca se envolveram em problemas com a justiça e não usaram o cargo para se apropriar ou se beneficiar pessoalmente. “É uma decisão muito boa, os partidos decidiram caminhar juntos e o Zequinha e o Henrique são pessoas do povo e de muita credibilidade”, disse.

Segundo Nicolau o município de Cruzeiro do Sul vai ganhar com a escolha dessa chapa majoritária que contará com certeza com o apoio do senador Sérgio Petecão e do governador Gladson Cameli. “Cruzeiro do Sul vai viver um momento diferente e o mais importante e a decisão de caminhar sem vaidades nessa escolha para que o povo seja o mais beneficiado”, finaliza.

