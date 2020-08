Saiba quanto o Flamengo vai economizar com a “troca” de Jesus por Dome

O torcedor do flamengo lamentou muito a saída de Jorge Jesus, um dos treinadores mais vitoriosos da história Rubro-Negra. Porém, se existe um lado bom nessa história, é a economia que o clube deve fazer com a troca do português pelo espanhol Domènec Torrent.

Segundo cálculos feitos pelo clube, há previsão de uma economia de até R$ 25 milhões em relação ao técnico anterior. Esse número leva em conta salários, imagem, impostos e a premiação inferior da nova equipe pelos títulos que estarão em disputa.

O cálculo é de R$ 2,4 milhões poupados por mês com a troca de sete portugueses por quatro espanhóis.

Torrent e sua comissão vão receber 1,5 milhão de euros por ano, equivalente a cerca de R$ 9 milhões na cotação atual. Jesus e sua equipe embolsavam mais que o dobro: 3,5 milhões de euros por ano, algo em torno de R$ 21 milhões anuais.

