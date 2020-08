Sorriso Show realiza sua segunda live em Sena com sucessos do Forró da Bagaça

A transmissão será às 19h30 pelo portal Yaco News no Facebook

Os problemas técnicos que impediram a realização da primeira live do radialista e ilustre cantor de Sena Madureira, Sorriso Show, não vão deixar você de casa sem os melhores sucessos do Forró da Bagaça – tradicional festa do município.

Nesta sexta-feria (7), Sorriso realizará a sua segunda live com o tema Retro. A transmissão será às 19h30 pelo portal Yaco News no Facebook.

O radialista vai cantar diversos estilos musicais para você!

