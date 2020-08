Vanda Milani acompanha projeto da Orla que vai resgatar autoestima do bairro XV

A deputada federal Vanda Milani (SD) dedicou a manhã desta segunda-feira (3) para acompanhar a convite do secretário Luiz Victor, da secretaria de desenvolvimento urbano regional (SEDUR) o projeto arquitetônico da obra Orla do XV, que deve ser executada a partir de 2021 no Segundo Distrito de Rio Branco.

Durante a apresentação do projeto pela arquiteta Soad Farias, a parlamentar que mora há 44 anos no bairro XV, fez questão de acrescentar ideias que serão replanejadas pela equipe técnica da SEDUR, uma delas, voltado ao resgate histórico e cultural dos antigos moradores da região.

“O projeto arquitetônico é contemporâneo, moderno. Minha sugestão é no sentido de integrarmos a essa ideia um pouco de saudosismo, resgatando a história de quem ajudou a construir essa região pioneira no aspecto urbanístico de nossa capital” disse a deputada.

A pedido da deputada, os técnicos da SETUR deverão trabalhar um projeto habitacional paralelo com o objetivo de que as famílias desapropriadas possam ser contempladas através de um condomínio construído na região “sem que elas percam a identidade cultural” acrescentou Vanda Milani.

Inicialmente estão sendo investidos mais de R$ 18 milhões através de emendas da deputada. Um museu tecnológico fará parte da estrutura futurística da Orla. O porto pensado para o local vai ter uma plataforma para atracação que será utilizado durante todo o ano acompanhando a vazante e a cheia do rio Acre.

“Estou muito feliz com a forma que o projeto foi pensado, a arquiteta Soad Farias conhece a história do XV, nos deu uma aula hoje, e tão importante quanto esse resgate histórico é a autoestima dos moradores que será resgatada com a conclusão dessa obra que tem total apoio do nosso governador Gladson Cameli”, comentou a líder do Solidariedade.

A deputada assumiu o compromisso de apresentar outros projetos de Orlas para cidades do interior do Acre que foram erguidas de frente para o rio.

“Trabalho de forma incessante em Brasília para levar mais qualidade de vida à população de todo o estado do Acre”, concluiu.

