Vídeo: motorista da BMW que matou mulher estaria curtindo praia de Fortaleza uma semana após crime

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (13) mostra um homem que seria o motorista da BMW Ícaro Teixeira Pinto, acusado de matar a jovem Jonhliane Paiva, de 30 anos, na manhã de quinta-feira (6), em uma praia em Fortaleza, no Ceará. Nas imagens, que supostamente foram gravadas hoje, ele aparece ao lado e uma mulher que supostamente seria a sua namorada, Hatsue Said Caruta Tanaka, que também estava no carro no momento do crime.

Ao que parece, o medo da família de Jonhliane spode ter se tornado real: o acusado segue livre e pode ter deixado a cidade. A mulher que filmou diz “olha aí galera o assassino da Jonhliane em Fortaleza, curtindo uma praia e tomando água de coco enquanto a família da menina está em luto”.

O crime ocorreu há uma semana e até o momento, o caso segue impune.

Veja o vídeo

