Acre comemora a Independência do Brasil sem os tradicionais desfiles

O aniversário de 198 anos da proclamação da independência do Brasil será lembrado no Acre apenas pelas redes sociais das autoridades e órgãos públicos. Os tradicionais desfiles de 7 de setembro que enchiam de verde e amarelo as ruas do Centro de Rio Branco e de outras cidades do interior não acontecerão em 2020, pela primeira vez em anos.

O motivo é uma portaria publicada ainda em agosto pelo Ministério da Defesa solicitando o cancelamento das atividades em todo o Brasil por conta da pandemia de coronavírus, que no Acre já matou cerca de 630 pessoas.

O documento destaca o cenário atual do país e reforça a necessidade de se evitar aglomerações para conter possíveis contaminações. As diretrizes foram definidas com a coordenação da presidência da República.

“Determino aos comandantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira que orientem suas respectivas Forças para se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos alusivos ao supracitado evento como desfiles, paradas, demonstrações ou outras que possam causar concentração de pessoas”, diz a norma.

