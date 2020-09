Alok lança single Don’t Say Goodbye, com Tove Lo e Ilkay Sencan

Alok está com uma semana cheia de novidades para seus fãs ao redor do mundo, que já começa com o pre-save de seu novo single, Don’t Say Goodbye, que será lançado em todas as plataformas na virada de quinta para sexta-feira (25/9), a partir das 0h. O lançamento distribuído pela Sony é o primeiro de Alok em parceria tripla com a cantora Tova Lo e com Ilkay Sencan.

Além disso, o 11º maior DJ do mundo em 2019, segundo eleição da revista DJ Mag, concorre pela sexta vez a um posto no ranking de 2020. A votação para esse ano encerra-se nesta quarta-feira (23/9). PUBLICIDADE Vale lembrar que Alok é o brasileiro mais bem posicionado na história nesta lista. Foi eleito um dos DJs mais populares do mundo pela primeira vez em 2015, quando ocupou a posição #44. No ano seguinte pulou impressionantes posições e se tornou o DJ #25. Em 2017, manteve tendência de alta e alcançou a #19, assim como em 2018, quando Alok passou para a colocação #14. No ano passado, não foi diferente, o brasileiro subiu mais três colocações e assumiu o posto #11.

