Após discussão, homem é baleado próximo a batalhão da PM em Rio Branco

Leilson de Souza Melo 34 anos, foi ferido com um tiro, na tarde desta segunda-feira (28), próximo ao 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre, no Bairro Dom Giocondo, na região conhecida como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Leilson discutiu com uma pessoa em via pública e acabou sendo alvejado com um tiro no ombro. Ele correu por alguns metros e se escondeu no batalhão da PM para se esconder, onde pediu socorro. O autor do disparo fugiu após a ação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos militares e encaminhou o rapaz ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar ainda tentou encontrar o autor do crime, mas não teve exito. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

