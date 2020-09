Bandidos arrombam prédio do Imac, roubam e, antes de sair, preparam comida na cozinha

O prédio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) em Cruzeiro do Sul amanheceu nesta terça-feira (15) arrombado e com objetos revirados. Um telefone móvel e um notebook foram levados pelos bandidos.

Os autores do crime chegaram até mesmo a furtar comida estocada no órgão, utilizando a própria cozinha do Imac para prepará-la.

A Polícia Civil foi acionada pela manhã e se dirigiu até o local para perícia. Câmeras de segurança presentes no local podem ter captado imagens, que serão utilizadas para identificação dos responsáveis.

O prédio do Imac não possui vigilância 24h. Essa é terceira vez em um ano que o órgão é invadido. O arrobamento aconteceu pelo forro.

(Foto: Levi Bezerra)

