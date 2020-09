Capitão da PM é preso por investigar crimes de oficiais dentro de quartel

PUBLICIDADE

A investigação também concluiu que três oficiais usavam a estrutura da oficina do batalhão e praças lotados na unidade para consertar motos particulares. Foram indiciados pelo crime militar de peculato — apropriação de dinheiro ou bem por militar em razão do cargo que ocupa — o major Gil César Gandra Lima, do Centro de Controle Operacional (Cecopom), o capitão Luciano Fabrício Monteiro da Silva, comandante da UPP Salgueiro, e a tenente Greice Bianca Bezerra dos Passos, do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur).

Segundo o resultado do IPM, a conduta dos oficiais causou “prejuízo ao erário na utilização de serviços e mão de obra de servidor em detrimento à atividade fim, que é a Segurança Pública, para o desvio de finalidade no conserto e manutenção de motocicletas de propriedade particular”.

Em depoimento, o capitão da Corregedoria alegou que foi ao batalhão checar uma denúncia anônima. Quando chegou à oficina da unidade, o investigador encontrou uma moto Honda Hornet amarela em situação irregular — placa de identificação ilegível e último licenciamento em 2012 — sendo consertada. O veículo é de propriedade do capitão Luciano, um dos indiciados. No estabelecimento, o oficial da Corregedoria também fotografou anotações sobre outros veículos particulares de oficiais reparados por PMs.

No meio da inspeção, o oficial da Corregedoria foi abordado pelo próprio capitão Luciano, que era lotado no Batalhão de Choque à época. O oficial, então, pediu que o investigador o acompanhasse até a sala do subcomandante do batalhão, já que o comandante, coronel André Batista, não estava no quartel.

O major Novo, em sua sala, deu voz de prisão ao investigador por não ter sido comunicado sobre sua presença no batalhão. Ele justificou a detenção com um item do Regulamento Disciplinar da corporação que prevê que o oficial que não é lotado num batalhão deve cumprimentar o comandante ao entrar na unidade. Em depoimento, o capitão da Corregedoria disse que queria “manter o sigilo da diligência e ser rápido na verificação da denúncia, com o objetivo de flagrar os envolvidos”. Posteriormente, o capitão foi posto em liberdade.

O Inquérito Policial Militar (IPM) foi encaminhado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia contra os oficiais. Até agora, o major Leonardo Novo não sofreu qualquer punição administrativa por ter prendido o capitão. Procurada, a PM afirmou que “a apreciação da conduta do subcomandante do Batalhão de Choque está sobrestada, aguardando o julgamento da Auditoria de Justiça Militar (AJMERJ)”. Segundo a corporação, “a normatização da utilização do serviço (de conserto de motos na oficina do batalhão) também será avaliada pela AJMERJ”.